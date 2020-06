Schwarze AK-Chefs auf roter Umverteilungslinie

Johanna Mikl-Leitner muss als ÖVP-Regierungsmitglied, aber auch ÖAAB-Chefin in sich die Balance finden. Zu den Wortmeldungen ihrer drei ÖAAB-Freunde sagte sie: "Ich habe Verständnis für ihre Forderung. Sie beweist vor allem auch, dass die Präsidenten ihre Ohren nah am Volk haben. Sie wissen genau, dass den Menschen immer weniger vom Lohn übrig bleibt. Ich hätte die Steuerreform daher auch lieber heute als morgen. Aber ebenso wie die Präsidenten ihre Ohren nah am Volk haben, muss die Regierung ihre Augen auf die Zahlen haben. Und eine Steuerreform auf Pump, wäre eine Steuerreform am Rücken unserer Kinder – und das wollen wir nicht."

Vorerst bleibt es in der ÖVP also dabei, eine Steuerreform sei vor 2016 nicht vorstellbar. Zuerst müsste der Spielraum erarbeitet werden. Das sieht auch der ÖVP-Wirtschaftsbund so. Dessen Generalsekretär Peter Haubner sagte zum KURIER: "Eine parteiinterne Auseinandersetzung hilft uns jetzt gar nicht weiter, wir müssen alle an einem Strang ziehen und den Spielraum für die nötige Entlastung schaffen. Denn neue Schulden oder neue Steuern lehnen wir ab."

Gleich nach dem Budgetbeschluss gegen Ende Mai müsse die Bundesregierung daher den "Startschuss für sofortige Reformen" geben – vom Föderalismus bis zur Gesundheit. Alle Beteiligten, insbesondere die Länder, aber auch AK und ÖGB, sollten dann mit am Tisch sitzen, sagt Haubner.