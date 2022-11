ÖVP-Generalsekretär: "Schwarz oder türkis, wir haben für beides Platz"

Die ÖVP hat schon einfachere Zeiten erlebt. Die Ermittlungsprotokolle von Thomas Schmid haben die Partei erneut in Turbulenzen gebracht. In den Umfragen ist man bereits auf den 3. Platz gerutscht. Kein einfaches Umfeld für den neuen Generalsekretär der ÖVP, Christian Stocker. Er stellte sich dazu im Club 3 den Fragen von KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon, Krone-Innenpolitikchefin Ida Metzger und Profil-Redakteurin Iris Bonavida.

Zum Thema Ermittlungen gegen Sebastian Kurz und Wolfgang Sobotka: „Wenn sich jemand in einem Ermittlungsverfahren befindet, der bestreitet, dass die Anschuldigungen zu Recht bestehen, dann hat jeder – auch Sebastian Kurz – ein Recht, dass abgewartet wird, was sich als erhärtet und was sich als widerlegt darstellt.