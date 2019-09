Schwarz-Grün in Europa: Geplatzte Koalitionen und grüne Debakel

Die ZSS trat erstmals im Jahr 2002 in einer Regierung unter dem konservativen Ministerpräsidenten Einars Repse ein. Die Grünen saßen damals sogar mit der rechtspopulistischen Partei "Für das Vaterland" am Kabinettstisch. Nach Koalitionsturbulenzen wurde der Grün-Politiker Indulis Emsis im Jahr 2004 sogar für zehn Monate lang lettischer Regierungschef. Insgesamt war die ZSS von 2002 bis 2011 und danach von 2014 bis Anfang 2019 an Mitte-Rechts-Regierungen beteiligt.

Die Regierungszeit tat den lettischen Grünen nicht wirklich gut: Bei der Parlamentswahl im Oktober 2018 wurden sie auf 9,9 Prozent der Stimmen halbiert und traten daraufhin den Gang in die Opposition an. Die einzige schwarz-grüne Zweierkoalition, geführt von Valdis Dombrovskis, war äußerst kurzlebig (November 2010 bis Oktober 2011) und bescherte sowohl Dombrovskis' Konservativen als auch der ZZS bei der Parlamentswahl 2011 herbe Verluste.

Finnland

In Finnland haben lagerübergreifende Mehrparteienregierungen Tradition, weswegen Konservative und Grüne schon mehrfach gemeinsam Kabinettsdisziplin zeigen mussten, erstmals unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Paavo Lipponen ab 1995. Die Grünen kehrten Lipponens Großer Koalition im Jahr 2002 den Rücken und legten bei der Wahl 2003 leicht zu.