Schwarz-Blau-Grün: Neuwahlen in der Steiermark praktisch fix

Bereits kommende Woche dürfte der Antrag auf Auflösung des Landtags - so die korrekte Bezeichnung - in einer Sondersitzung eingebracht werden. Abgestimmt werden kann darüber erst einige Tage später, so schreibt es das rechtliche Prozedere vor. Die Mehrheiten sind klar: ÖVP, FPÖ und Grüne stimmen für die Auflösung und damit für vorgezogene Wahlen, SPÖ und KPÖ sind dagegen.

Danach muss der Wahltermin von der ÖVP-SPÖ-Landesregierung - vermutlich der 24. November - beschlossen werden, was noch knifflig werden könnte: Es herrscht Einstimmigkeitsprinzip in der Regierung. Theoretisch könnte die SPÖ den Beschluss blockieren, praktisch kann sie sich nicht über eine von der Landesverfassung vorgebene Muss-Bestimmung hinwegsetzen.