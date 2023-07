Schwangerschaft ist künftig kein Hindernis bei Sub Auspiciis-Promotion mehr

Bei der Sub Auspiciis-Promotion gibt es eine Neuregelung. Der Nationalrat hat am Donnerstag einstimmig die so genannten Nachsichtsgründe präzisiert. Diese regeln, unter welchen Umständen man trotz längerer Studiendauer zu dieser besonderen Auszeichnung durch den Bundespräsidenten kommen kann. Unter anderem wird explizit auf Schwangerschaften abgestellt.

Anlassfall war eine oberösterreichische Mutter, die ebenso wie ihre Brüder die notwendigen Noten geschafft hätte, wegen längerer Studiendauer aber nicht sub auspiciis promoviert wurde. Damit wurde eine Diskussion losgetreten, ob man hier ein zu enges Zeitkonzept gewählt hat.

➤ Mehr dazu: Vier heimische Universitäten in "Junguni"-Ranking