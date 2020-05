Die ÖVP liebäugelt mit der Gesamtschule

Ein Paradigmenwechsel kündigt sich an: Aus der ÖVP, die als Garant für den Erhalt des Gymnasiums galt, hört man immer häufiger ganz ungewohnte Töne: Eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen sei durchaus vorstellbar.

So überraschte zum Beispiel am Freitag die Vorarlberger Landesrätin Bernadette Mennel (VP) mit dem Vorstoß, dass innerhalb des kommenden Jahrzehnts das Ländle zu einer Modellregion werden soll, in der es keine AHS-Unterstufe mehr gibt.

Von den AHS-Gewerkschaftern hört man zwar nach wie vor, ein klares "Njet" zur Gesamtschule. Doch die Christgewerkschafter, die die Pflichtschullehrer vertreten, sind da reformfreudiger. Ihr Chef Paul Kimberger stellt klar: "Es ist kein Geheimnis, dass ich kein Gegner einer Gemeinsamen Schulen bin."

Modell: Die Gemeinsame Schule in Finnland

Sein Ja zu einer Gemeinsamen Schule knüpft Kimberger allerdings an Bedingungen: "Es muss sichergestellt sein, dass es einen differenzierten Unterricht gibt. Kinder mit Defiziten haben genau so das Recht, gefördert zu werden wie Hochbegabte."