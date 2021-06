Wien für Reparatur der roten Bildungsreform

Die Kritik am Bifie, am Bildungsforschungsinstitut für die Entwicklung des Schulwesens, will nicht verstummen. Zwar sind erst kürzlich die Chefs abgesetzt worden, doch die Wiener Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl (SPÖ) geht mit ihrer Kritik weiter: Errungenschaften wie die Bildungsstandards und die Zentralmatura findet sie grundsätzlich gut und richtig. "Meiner Vorstellung nach könnte das alles im Bildungsministerium bewerkstelligt werden. Ich glaube nicht, dass wir das Bifie unbedingt brauchen", sagt Brandsteidl im KURIER-Gespräch. Für sie hat das Bifie seinen Aufgaben nicht erfüllt: "Die Performance des Bifie etwa bei der Zentralmatura hat leider allen Gegnern recht gegeben." Sie selbst habe den Vertrag des Stadtschulrates mit dem Bifie für die Wiener Lesetests aufgekündigt: "Auch hier war die Durchführung schlecht, da sind grobe Fehler passiert. Wenn man solche Zweifel hat, muss man reagieren, weil ich mich ja auf die Ergebnisse des Lesetests verlassen können muss. Wenn das nicht klappt, muss man sich trennen."

Dennoch: Auch kommendes Schuljahr wird es einen Lesetest geben, allerdings mit einem anderen Partner.