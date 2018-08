Digitale Bildung: Schulen sollen online-tauglich werden

5 Uhr Tagwache. Vier Stunden Flug. Tag drei der Reise. Nach Singapur stehen Hongkong und die Bildung auf dem Programm von Kanzler Kurz, den Ministern Margarete Schramböck, Norbert Hofer und Heinz Faßmann sowie Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer.

Der Weg führt direkt nach der Ankunft zur „Canadian International School of Hong Kong“. Schüler in weißen Polos, beigen Shorts, mit beiden Händen weiß-rote Fahnen (kanadische und österreichische sowie kleine Hongkong-Wimpel) schwenkend – harren dem hohen Besuch. Sebastian Kurz lächelt die lange Anreise einfach weg und fortwährend die Kinder an und in die Kameras. Die Mission des Kanzlers, die er von China aus propagiert: Er will „ die Klassenzimmer digitalisieren“.