Eltern, Schüler und Lehrer finden Schulsystem "mittelprächtig"

Unter dem Titel "Plan Z" hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) Ende 2025 eine umfassende Reform des Bildungssystems samt "Entrümpeln" der Lehrpläne angekündigt. Im Jänner wurden dazu 45.000 Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte befragt. Durch die Umfrageergebnisse sah sich Wiederkehr am Dienstag in seiner Stoßrichtung bestätigt: Mehr als sieben von zehn Befragten waren demnach dafür, bestehende Inhalte zugunsten neuer Unterrichtsthemen zu kürzen.

Konkret sprachen sich 83 Prozent der durch das Meinungsforschungsinstitut "Public Opinion Strategies" befragten Schülerinnen und Schüler sowie 74 Prozent der Eltern dafür aus, die Lehrinhalte bestehender Fächer zu kürzen und damit Platz für neue Themen zu schaffen. Auch unter den Lehrern waren in der laut Studienautor Peter Hajek nahezu repräsentativen Stichprobe 71 Prozent dafür, wobei sich AHS-Oberstufenlehrer am skeptischsten zeigten. Im Bildungssystem insgesamt sehen die Befragten Verbesserungsbedarf: Die Zufriedenheit sei "mittelprächtig", auch die Zukunftsfähigkeit sei laut den Befragten "nicht das Gelbe vom Ei", so der Meinungsforscher in der Pressekonferenz.

Soziale Kompetenzen am Wichtigsten Die gewünschte Zielrichtung für Reformen ist laut Hajek in allen drei Gruppen dieselbe: Als wichtigste Kompetenz, die im Unterricht vermittelt werden sollte, wurden jeweils soziale Kompetenzen und kritisches Denken genannt. Viel Zuspruch gibt es in der Umfrage konkret für mehr Wahlmöglichkeit der Kinder und Jugendlichen bei Fächern und Schwerpunkten, eine Aktualisierung der Lehrpläne und Streichung von bestehendem Lehrstoff sowie für die Einführung eines Fachs Wirtschafts- und Finanzbildung. Bildungsminister Wiederkehr sah sich durch die Ergebnisse in seinen Reformplänen bestärkt - gerade was seine aktuellen Ideen für die AHS-Oberstufe betrifft. Hier hatte seine Ankündigung, Stunden bei Latein bzw. der zweiten lebenden Fremdsprache zugunsten von mehr Raum für den Umgang mit KI zu kürzen, zuletzt für viel Unmut der ÖVP-nahen Lehrervertretung gesorgt. Wiederkehr will dennoch daran festhalten. Das sei auch der Wunsch von Schülern und Eltern, verwies er auf die Studienergebnisse. Man könne die Schüler nicht mit immer mehr Inhalten überfordern.

Wiederkehr will Fächerkanon "in Jetztzeit" bringen Außerdem müsse man den Fächerkanon "in die Jetztzeit" bringen und Themen wie soziale Kompetenz und Kritikfähigkeit mit eigenen Gegenständen wie dem geplanten Fach Medien- und Demokratiebildung fördern. Die Reform der AHS-Oberstufe samt Kürzungen in bestimmten Bereichen sei dabei erst der Anfang. Gleichzeitig werde bereits an neuen Lehrplänen an den berufsbildenden Schulen gearbeitet, Änderungen in der AHS-Unterstufe und den Mittelschulen sollen folgen. In Zukunft werde es generell viel öfter umfassendere Änderungen der Lehrpläne geben, bisher sei das nur alle zehn bis 20 Jahre passiert. "Es ist den Schülerinnen und Schülern und uns als Gesellschaft nicht zumutbar, dass wir hier jahrzehntelang der gesellschaftlichen Veränderung hinterherhinken", betonte Wiederkehr.