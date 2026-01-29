Weniger Latein: So will die Regierung den Lehrplan entrümpeln

"Die Stundentafel und die Lehrpläne werden an die Anforderungen der modernen Gesellschaft und Arbeitswelt angepasst." Das steht im türkis-rot-pinken Regierungsprogramm. Wie dieses Vorhaben konkret umgesetzt werden soll, berichtete am Donnerstag die Kronen Zeitung in Bezug auf ein Arbeitspapier der Regierung.

Die Pläne - sie wurden dem KURIER von Regierungsseite bestätigt - sehen gleich mehrere Neuerungen im Stundenplan der AHS-Oberstufen ab dem Schuljahr 2027/28 vor. Erstens soll der Umgang mit Künstlicher Intelligenz eingeführt und dem bisherigen Fach Informatik zugeordnet werden. Das Fach könnte dann "Informatik und Künstliche Intelligenz" heißen. Zweitens: Die Regierung will das Fach "Medien und Demokratie" neu einführen.