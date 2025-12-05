Schule: Wiederkehrs zehn Punkte für weniger Bürokratie

"Es ist die Woche der Entbürokratisierung", sagt Sepp Schellhorn. Und weil dem so ist, präsentierte der Deregulierungsstaatssekretär mit Bildungsminister und Parteifreund Christoph Wiederkehr zehn Punkte, die sich in Österreichs Schulen bereits ab dem Frühjahr 2026 ändern und vor allem die Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter entlasten sollen.

30 Prozent der Zeit würden Schulleitungen derzeit mit bürokratischen Auflagen verbringen, sagt der Minister - was eindeutig zu viel sei.

Was konkret ist nun an Entlastungen geplant?

Weniger Rundschreiben

"Bereits mit 31. August wurden 80 Prozent der Rundschreiben des Bildungsministeriums aufgehoben", sagt Wiederkehr. In Zukunft will das Ministerium reduzierter und einfacher mit den Schulen kommunizieren.

Digitale Karenz-Meldung

Bislang mussten Lehrkräfte im Falle von Schwangerschaften, Karenzierungen, etc. diverse Formulare ausdrucken, diese der Direktion vorlegen, in die Bildungsdirektion schicken, sich genehmigen lassen, etc. Mit einem neuen Digital-Tool namens "Teachers Direkt" will das Bildungsministerium dies dramatisch vereinfachen. Ab dem Frühjahr, sagt Wiederkehr, sollen Karenzierungen und Ähnliches digital und direkt gemeldet werden können.