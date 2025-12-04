"Nicht Genügend" für die Deutschförderklassen

Seit sieben Jahren müssen Kinder und Jugendliche mit Deutschproblemen den Großteil des Unterrichts in separaten Förderklassen verbringen. Aus Wissenschaft und Praxis gab es von Beginn an Kritik. Zwei aktuelle Studien zeigen einmal mehr, dass das Modell in den Schulen wenige Fans hat: Schüler fühlen sich ausgeschlossen, Schulleitungen und Lehrkräfte wünschen sich deutlich weniger Deutschförderung in separaten Gruppen. Die Bundesregierung will das System mit Herbst umstellen.

Seit der Reform unter Schwarz-Blau im Schuljahr 2018/19 müssen Schulen mit mehr als acht Kindern oder Jugendlichen, die wegen Deutschproblemen als außerordentliche Schüler eingestuft werden, separate Deutschförderklassen anbieten. Die Kinder verbringen dann in der Volksschule 15, in der Mittelschule 20 Stunden pro Woche getrennt von ihrer Regelklasse. Nur Fächer wie Turnen oder Werken besuchen sie gemeinsam. Mit kommendem Schuljahr sollen die Standorte wieder selbst entscheiden können, ob die Förderung in extra Klassen und Gruppen oder aber im Rahmen des normalen Unterrichts stattfinden soll. Schulen für nur acht bis zehn Stunden separate Förderung An den Schulen würde man sich im Durchschnitt tatsächlich nur acht bis zehn Stunden in separaten Förderklassen wünschen, zeigt eine am Mittwochnachmittag vorgestellte, nicht repräsentative Onlinebefragung von 413 Schulleitungen und 687 Lehrkräften durch ein Team um Susanne Schwab von der Universität Wien vom November. Damit läge man etwas über dem Ausmaß von sechs Stunden, das in den derzeitigen Deutschfördergruppen für Schüler mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen vorgesehen ist.

Mit der aktuell verpflichtenden separaten Förderung war in der Umfrage die Mehrheit der Schulleitungen und Lehrer unzufrieden. Jeweils über die Hälfte vergab die Schulnote Genügend oder Nicht Genügend, ein Drittel ein Befriedigend. Beide Gruppen würden mehrheitlich Mischmodelle bevorzugen, wobei es unter Schulleitungen mehr Fans für Mischformen mit einem Schwerpunkt auf Sprachförderung im Regelunterricht gibt und unter den Lehrkräften mehr Befürworter von Mischformen mit einem Schwerpunkt auf separaten Deutschförderklassen. Förderklassenschüler fühlen sich unterlegen Dass auch Schülerinnen und Schüler mit dem aktuellen Deutschfördermodell hadern, zeigt eine weitere, ebenfalls am Mittwochnachmittag bei einem Online-Termin präsentierte Studie von Marie Gitschthaler von der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich, für die sie 79 Zehn- bis 15-Jährige interviewt hat. Diese fühlen sich demnach gegenüber ihren Mitschülern in der Regelklasse oft unterlegen, und das nicht nur in Bezug auf ihr Deutschniveau. Ihrer Wahrnehmung nach lernen sie in der Deutschförderklasse nämlich zudem "nur Deutsch", während die anderen Kinder und Jugendlichen in der "Normalklasse" Unterricht in "richtigen Fächern" wie Mathematik oder Geografie bekommen. In den Unterricht in den anderen Fächern werden diese Schüler laut den Interviews erst voll eingebunden, wenn sie die Deutschförderklasse verlassen haben.

Auch die soziale Anerkennung durch die Mitschüler hängt an den Deutschkenntnissen - dementsprechend würden die Kinder und Jugendlichen laut Gitschthaler große Anstrengungen unternehmen, ihr Deutsch zu verbessern und auch ihre Erstsprache vermeiden. Mit dem Wechsel in die Regelklasse verbessert sich zwar die soziale Einbindung. Allerdings kämpfen die Schüler damit, dass sie in der Zeit der Deutschförderklasse den Unterricht in anderen Fächern verpasst haben und auch sprachliche Barrieren bestehen weiterhin. Negativer Blick auf migrantische Eltern Gitschthaler hat außerdem das Zusammenspiel von Schule und Elternhaus untersucht. Ein Problem sind dabei unterschiedliche Erwartungshaltungen, so das Ergebnis der Analyse von 49 Interviews mit Schulleitungen, Lehrkräften und Eltern. Während Eltern sich mehr Unterstützung wünschen würden, weil sie etwa bei den Hausaufgaben aufgrund ihrer Deutschkenntnisse selbst an ihre Grenzen stoßen, wird von den Lehrern geringe Beteiligung der Eltern als Desinteresse interpretiert.