Deutschkurse: Schulen dürfen künftig selbst entscheiden

Eine „Trendwende“ bei der Zahl der außerordentlichen Schüler ortet Bildungsminister Christoph Wiederkehr: Der Neos-Politiker meint damit den Umstand, dass die Zahl der außerordentlichen Schüler nach Jahren des Anstiegs zuletzt um 4,2 Prozent auf 46.385 Schüler gesunken ist. Idealerweise betrage die Zahl der Außerordentlichen null, sagte Wiederkehr am Mittwoch nach dem Ministerrat. Und eben dort haben Neos, ÖVP und SPÖ eine Adaptierung der umstrittenen Deutschförderklassen beschlossen. Im Schuljahr 2018/19 von der schwarz-blauen Bundesregierung eingeführt, wird es diese Form des Deutsch-Unterrichts zwar auch in Zukunft geben. Allerdings sollen die Schulstandorte viel flexibler damit umgehen dürfen – und damit auch bessere Erfolge beim Deutschlernen erzielen.

In der Praxis bedeutet das: Ab nächstem Schuljahr können Schüler, die mangelhafte oder ungenügende Deutschkenntnisse aufweisen, zwar weiterhin in separaten Gruppen unterrichtet werden. Aus der Muss- wird allerdings eine Kann-Bestimmung – die Schulen dürfen selbst entscheiden, wie sie Schülern schnellstmöglich die Sprache beibringen. Vereinbart wurde im Ministerrat zudem, dass die umstrittenen Zuteilungstests für die Sprachkurse (MIKA-D) überarbeitet und künftig nur noch einmal im Jahr verpflichtend durchgeführt werden sollen. Wissenschafter hatten an MIKA-D bemängelt, dass diese die völlig falschen Kompetenzen abfragen. Um die Motivation der sprachlernenden Schüler zu verbessern, wird es künftig außerdem möglich sein, dass Schüler mit formal „mangelhaften“ Deutschkenntnissen die Aufstiegsklausel bekommen können, sprich: Die Schulkonferenz darf sie ihnen zugestehen.