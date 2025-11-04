Deutschförderung: Schulen bekommen Wahlmöglichkeit

Schulen sollen bei der Deutschförderung von außerordentlichen Schülerinnen und Schülern ab dem kommenden Schuljahr mehr Wahlmöglichkeiten bekommen. Eine entsprechende Regelung soll am Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Neben dem bestehenden verpflichtenden Modell mit (separaten) Deutschförderklassen und Deutschförderkursen können demnach die Schulen alternativ ein autonomes Förderkonzept für ihren Standort erarbeiten.

Als "außerordentlich" eingestuft werden jene Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend Deutsch beherrschen, um dem Unterricht zu folgen. Im Schuljahr 2024/25 waren das knapp 50.000 Kinder und Jugendliche, etwas mehr als 40.000 davon besuchten eine Volksschule. Seit 2018 gibt es für diese ein noch von der ÖVP-FPÖ-Regierung eingeführtes Fördermodell mit Deutschförderklassen und Deutschförderkursen. Im aktuellen Regierungsprogramm haben ÖVP, SPÖ und NEOS vereinbart, dieses weiterzuentwickeln und die Zahl der Planstellen für die Deutschförderung aufzustocken. Wiederkehr: Förderung hat nicht ausreichend funktioniert Letzteres ist bereits passiert, ab dem laufenden Schuljahr sind dafür 1.300 Stellen reserviert. Die autonome Wahlmöglichkeit für die Schulen soll nun die Weiterentwicklung darstellen. "Angesichts der hohen Anzahl an Kindern, die immer noch nicht ausreichend Deutsch können, müssen wir feststellen, dass die Deutschförderung der vergangenen Jahre nicht ausreichend funktioniert hat", so Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) in einer Aussendung. "Aus zwei Gründen: Es gab zu wenig Mittel - das haben wir verbessert, indem wir die Anzahl der Deutschförderkräfte verdoppelt haben. Zweitens gab es eine aus dem Ministerium zentral gesteuerte Vorgabe an alle Schulen, wie die Deutschförderung genau auszusehen hat. Das funktioniert nicht ausreichend, weil jede Schule anders ist, die Schülerinnen und Schüler sind anders."