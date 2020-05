Schuldenbremse kommt in die Verfassung

Der Rat der Staats- und Regierungschefs am 26./27. Oktober hat folgenden Beschluss gefasst: Die Nationalstaaten sollen Schuldenobergrenzen im Verfassungsrang verankern.

Dieser Beschluss kam mit Zustimmung von Kanzler Werner Faymann zustande.

Folge: Hatte sich die SPÖ bisher gegen den ÖVP-Plan einer Schuldenobergrenze in der Verfassung gewehrt, stimmt sie nun zu. Das wurde dem KURIER am Dienstag in beiden Regierungsparteien mit Hinweis auf den EU-Ratsbeschluss bestätigt.



Sichtbarer Ausdruck davon: Nach dem Ministerrat verkündete Vizekanzler Michael Spindelegger selbstbewusst: "Die Schuldenbremse kommt." Der neben Spindelegger stehende Kanzler dementierte nicht.

Was bedeutet die Schuldenbremse?



Die Maastricht-Ziele - 60 Prozent Schuldenobergrenze und nicht mehr als drei Prozent gesamtstaatliches Defizit im Jahr - kommen in die Verfassung. So wie der Bund werden auch die Bundesländer und die Gemeinden Finanzrahmen per Gesetz beschließen müssen. Rechnungshof und Statistik Austria überprüfen im Auftrag der Parlamente (Nationalrat und Landtage), ob die Obergrenzen eingehalten werden. Bei Verstoß kann es beim Verfassungsgerichtshof Normprüfungen geben.