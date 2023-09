Schul-Experte Salcher: „Wir könnten morgen 50 Prozent der Bürokratie abschaffen“

Der Lehrermangel ist nicht das einzige Problem, mit dem Schüler, Eltern und Lehrer im Schuljahr 2023/2024 konfrontiert sein werden, sagt Buchautor Andreas Salcher.

KURIER: Denken Sie, das wird ein gutes neues Schuljahr?

Andreas Salcher: Es wird wohl so wie bisher. Schule ist ja ein Saisonbetrieb mit 14 Wochen unterrichtsfreier Zeit. Viele Eltern sagen mir, dass man das während der Unterrichtszeit noch irgendwie organisatorisch hinbekommt. Aber die 14 Wochen bleiben ein riesiges Problem, wo soll man die Kinderbetreuung herbekommen, vor allem Alleinerziehende?

Das Schuljahr beginnt aber mit den Nachprüfungen.

Und warum werden die Nachprüfungen an den ersten beiden Schultagen abgehalten? Offensichtlich damit die Lehrer nicht schon in der Woche davor kommen müssen. Die Konsequenz daraus ist, dass die Schule nicht ab dem ersten Tag einen fixen Stundenplan machen kann, weil niemand weiß, wie viele Schüler in welcher Klasse sein werden. Es werden also alle Schüler aufgehalten. Und die menschliche Komponente ist auch groß, wer durchfällt, kommt sofort in eine andere Klasse. Wäre die Prüfung in der Woche davor, wäre das sicher besser.