Schramböck: „Wir sparen eine Million Arbeitsstunden im Amt“

Neben Praktikabilität der Technik spielt die Psychologie der User eine große Rolle. Die Angst vor Datenmissbrauch ist groß – viele sind skeptisch, was das Preisgeben von persönlichen Daten betrifft. Welche Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen wurden für das digitale Amt getroffen?

Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Deshalb vertrauen wir auf die Expertise des Bundesrechenzentrums, nutzen die Anmeldung über Handysignatur und Fingerabdruck (Touch ID) oder Gesichtserkennung (Face-ID) und setzen auf dezentrale Daten. Wer das Handy verliert, muss keine Angst haben, die Daten liegen in den einzelnen Registern und Behörden.

Das ist ein großer Unterschied zu anderen Ländern, die deswegen bei der Umsetzung noch nicht so weit sind. Wie bei allen Technologien kann und will ich die Nutzer nicht vollkommen aus der Eigenverantwortung entlassen. Das reicht vom sicheren Passwort bis zur korrekten Eingabe des Kindernamens im digitalen Babypoint. Der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum, jeder Behördengang in unserem System ist wie ein Amtsweg in der realen Welt.