Schönborn mahnt: „Asyl darf nicht zum Schimpfwort werden“

Darüber, ob die Verteilungsgerechtigkeit – „das große Anliegen der katholischen Soziallehre“ – in Österreich schon perfekt sei, könne man streiten, sagte Schönborn. Er befinde sich aber in regelmäßigem Austausch mit der Regierungsspitze, „auch, wenn es kontroversielle Themen gibt“. Denn „der Weg des Gesprächs ist immer noch der bewährte österreichische Weg“, so Schönborn. „Sich gegenseitig Schlagworte an den Kopf zu werfen“, helfe hingegen wenig.