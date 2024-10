Schönborn ist neuer Präsident der Vatikanbank-Aufsichtskommission

An der Spitze der Aufsichtskommission der Vatikanbank IOR kommt es nach zehn Jahren zu einem Wechsel. Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn (79), seit 2014 Mitglied der Kommission, rückt zum Präsidenten auf. Er übernimmt den Posten, den in den letzten zehn Jahren der Kardinal Santos Abril y Castelló besetzt hatte, teilte der Vatikan am Freitag mit.