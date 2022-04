Schönborn: Auch für Bekehrung Putins zu beten macht Sinn

Kardinal Christoph Schönborn zeigt sich überzeugt, dass es Sinn macht, auch für die Bekehrung Wladimir Putins zu beten. "Wenn wir Gott nicht gleichgültig sind (...), dann ist es völlig normal (...), dass wir Gott etwas bitten können, wie Gott uns etwas bittet. (...) Ja, und in diesem Sinne ist es absolut sinnvoll, auch für andere Menschen zu beten - warum nicht auch für Wladimir Putin?", sagte der Wiener Erzbischof im Interview mit der Nachrichtenagentur Kathpress.

Zur Frage, welche Osterbotschaft er für Kriegsopfer in der Ukraine bzw. die Geflüchteten habe, sagte der Kardinal: "Ich würde eher fragen: Was haben sie für eine Botschaft für uns? Natürlich sollen wir uns bemühen, zu trösten, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Aber die, die wirklich etwas über die Auferstehung sagen können, das sind die, die in der Hölle von Mariupol leben."