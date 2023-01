"Schlechte Zeiten für Regierende": So reagieren die Parteichefs

So unterschiedlich wie die Ergebnisse bei der Landtagswahl in Niederösterrich ausfielen, so unterschiedlich waren naturgemäß auch die Reaktionen der Bundesparteichefs und -Chefinnen.

Am meisten gewonnen hat in Niederösterreich die FPÖ. Als „Tag der Freiheit für die Niederösterreicher“ bezeichnete FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer ersten Reaktion das Ergebnis.Die FPÖ habe heute in jedem Fall Grund zur Freude, denn auch im Land gebe es dank des heutigen Ergebnisses die Chance auf eine Trendwende in der Politik. „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben heute eine klare Richtungsentscheidung getroffen und ein klares Signal gesendet: Sie wollen eine ehrliche, anständige und geradlinige Politik. Sie wollen auch keinen Tag länger unter der von der Bundesregierung losgetretenen Teuerungslawine leiden und sie wollen einen Stopp der illegalen Masseneinwanderung“, teilte Kickl mit.

Freude gab es auch bei den Grünen. Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler sieht den Zugewinn in Niederösterrich als Bestätigung für den Klima-Fokus. Seit dem Eintritt der Grünen in die Bundesregierung sei das bereits die vierte Wahl, bei der Grünen gestärkt wurden. „Das Vorantreiben des Klimaschutzes und vor allem der Energiewende ist die Antwort auf viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Nur wenn wir die Erneuerbare Energie weiter und konsequent ausbauen, schaffen wir Unabhängigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Der Klimaschutz hat heute Rückenwind bekommen und die Grünen werden in den nächsten Jahren an der Klimaneutralität in Niederösterreich arbeiten.“