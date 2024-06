"Schlag ins Gesicht": Türkische Kulturgemeinde warnt vor neuer Islampartei

Noch am Sonntag, bei der Verkündung des Antretens, machte sich Kritik breit. Wiener Neustadts Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Rainer Spenger (SPÖ) betonte, dass in Österreich die Trennung zwischen Politik und Kirche gelte. "Der politische Islam ist abzulehnen und darf ebenso wenig Platz im Lande haben wie etwa ein politischer Katholizismus", so Sprenger.

Sie will "die religiösen Bedürfnisse und Rechte der Muslime in Österreich" sichern, fördern und wahren: die Islamische Partei Österreichs (IPÖ). Deshalb tritt die mit Sitz in Wiener Neustadt neu gegründete Partei Ende September bei der Nationalratswahl an. Muslime in Österreich sollen "bei der Ausübung ihres Glaubens" unterstützt werden.

Türkische Kulturgemeinde: "Unterlassen Sie das"

Noch deutlicher kommentierte am Montag die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) die IPÖ. Deren Gründung sei ein "Schlag ins Gesicht der Musliminnen und Muslime, die in Österreich seit Jahren dankbar eine freiheitlich-demokratische, rechtsstaatliche Grundrechtsordnung erleben und genießen", heißt es in einer Aussendung.

Es handle sich um eine "Alibi-Partei", die von einem autochthonen Österreicher geführt werde. Das widerspreche den Interessen der Muslime in Österreich, die eine strikte Trennung von Religion und Politik in Österreich forderten. Diese würden aus der Türkei und anderen muslimisch geprägten Ländern wissen, "was für ein katastrophales, korruptes, missbräuchliches System dort im Namen Gottes, des Propheten" ablaufe.

Schon heute würden "kritisch und oppositionell denkende Menschen aus der Türkei" in Österreich "verfolgt, verteufelt und verängstigt", heißt es. "Nicht zuletzt durch den Missbrauch einiger österreichischer Parteien und Institutionen. Unterlassen Sie das. Das ist Import und Kooperation mit klerikalem Faschismus aus dem Ausland in Österreich bringt Unheil. Wir warnen", so die TKG. Die Kulturgemeinde geht noch einen Schritt weiter und fordert, im Sinne der rund 800.000 Muslime in Österreich, Laizismus in der Verfassung zu verankern.