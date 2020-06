Schieder: "Es gibt einen Reformgeist"

Am Freitagnachmittag traf die Regierung zur Feinabstimmung des Sparpakets zusammen. Das Gesetzes-Konvolut geht nun in Begutachtung und wird im März im Parlament beschlossen. Die Bevölkerung gibt der Regierung einen Vertrauensbonus (siehe Grafik) – zu Recht, meint Finanz-Staatssekretär Andreas Schie-der. Denn das Paket werde unterschätzt. Schieder: „In dem Pakt stecken eine Vielzahl von Reformen, die mittelfristig die Strukturen wirklich verbessern werden.“ Als Beispiele nennt er die Schließung von Bezirksgerichten und der Heeresspitäler, die Spitalsreform usw. Durch Geldverknappung werde eine Vielzahl kleinerer Strukturänderungen erzwungen. Schieder: „Es ist ein Umdenken zu spüren. Es gibt einen Reformgeist, nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern.“ Daher ist der Staatssekretär überzeugt, dass sich der Bund mit den Ländern in den offenen Punkten einigen wird.

Von denen gibt es einige: