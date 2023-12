Schengen Air für Rumänien und Bulgarien: Rechtstext finalisiert

Nach Gesprächen der zuständigen Innenminister Mitte Dezember zu einem Schengen-Air für Bulgarien und Rumänien seien nun die Verhandlungen zu einem verbindlichen Rechtstext abgeschlossen, hieß es am Samstag aus dem Innenministerium.

➤ Mehr lesen: "Übereinkommen" mit Wien: Schrittweiser Schengen-Beitritt Rumäniens

Dabei seien alle drei österreichischen Bedingungen in das rechtsverbindliche Dokument aufgenommen worden: Aufstockung des Frontex-Einsatzes in Bulgarien und Rumänien sowie Geld von der EU-Kommission für einen robusten Außengrenzschutz für diese Länder, Verstärkung der Kontrollen an den Landgrenzen und Übernahme von Asylwerbern aus Österreich, insbesondere aus Afghanistan und Syrien durch Rumänien und Bulgarien.

Das entsprechende Dokument sei am Freitagabend an den EU-Ratsvorsitz Spanien übermittelt worden. Damit seien nun Vorsitz und Kommission am Zug, Schengen Air rechtlich umzusetzen, wird betont.

Was sich ändert

„Schengen Air“ bedeutet, dass Flugpassagiere aus Rumänien und Bulgarien künftig nicht mehr über die Auslandsterminals nach Europa fliegen müssen. Der Reisepass wird wie üblich am Gate von den Fluggesellschaften mit zusätzlicher Unterstützung der österreichischen und rumänischen bzw. bulgarischen Polizei kontrolliert.

"Über einen Beitritt von Rumänien und Bulgarien zu Schengen Land gibt es derzeit keine Verhandlungen und damit auch keinen Termin", betont man im Ministerium.