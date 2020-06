Schelling will Sozialabgaben senken

In der SPÖ wird zwar Entgegenkommen geortet. "Vor Monaten war die ÖVP gegen eine Steuerreform. Jetzt gibt es sie. Vor Wochen hat sie gemeint, Kleinverdiener sollten nicht entlastet werden. Jetzt gibt es Überlegungen in diese Richtung", heißt es gegenüber dem KURIER. Inhaltlich missfallen sie aber. Sozialminister Rudolf Hundstorfer warnt: "Sozialversicherungsbeiträge zu senken, kann Leistungskürzungen bedeuten – und dieses Geld würde den Krankenkassen fehlen." Darauf verweisen auch die Gewerkschaftsbündler. Das träfe "jene mit niedrigeren Einkommen am stärksten", sagt GPA-Frontmann Wolfgang Katzian: "Über diesen Weg würden sie sich ihre Entlastung à la Mitterlehner und Schelling selbst zahlen. Das ist keine Entlastung, das ist Vorgaukeln einer solchen."