Schelling gegen "gigantische Sparwelle"

Nach einem Monat war am Dienstag das Tauziehen um die Finanzierung des Landes Kärnten beendet. Finanzministerium und Land Kärnten einigten sich auf einen Vertrag, auf dessen Basis nun die Bundesfinanzierungsagentur dem Land für das heurige Jahr 343 Millionen Euro borgt. Am Vormittag hatte Finanzminister Hans Jörg Schelling ( ÖVP) den Entwurf unterschrieben, am frühen Abend stimmte auch das Land zu.