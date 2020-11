Schellhorn: „Blümel hat sich wieder verrechnet“

Es existieren bereits Zweifel, ob der 80-prozentige Umsatzentfall nicht EU-konform sein könnte. Haben Sie Angst, dass Sie die Unterstützung am Ende wieder zurückzahlen müssen?

Davor habe ich gewarnt. Wir richten uns immer danach, was Frau Merkel empfohlen hat. Deutschland hat Hilfen von 10 Milliarden Euro für die Gastronomie auch in Aussicht gestellt. Aber mit dem Zusatz, dass die Kurzarbeit angerechnet werden muss. Das ist der springende Punkt. Bei uns muss die Kurzarbeit nicht angerechnet werden. Wenn die EU das als Beihilfe bewertet, dann können die Unternehmer die Verlierer sein. Sie müssen es zurückzahlen. Ich plädiere nochmals, sich genau die Bestimmungen anzusehen.

Der Budgetdienst des Parlaments kritisiert, dass im Budget damit gerechnet wird, dass durch eine Einkommenssteuerentlastung von 8,3 Milliarden Euro es zu einem Anstieg des Privatkonsums von 11 Milliarden Euro komme. Ab 2021 müssten demnach die Österreicher für jeden Euro an Entlastung mehr als einen Euro zusätzlich ausgeben. Ist das realistisch in einer Krisenzeit?

Nein. Die Wirtschaft ist hoch psychologisch. Ich merke das bei meinen Mitarbeitern, die jetzt in Kurzarbeit sind. Sie fangen jetzt an zu sparen und müssen sich ihr Leben erwirtschaften. Und das ist das Problem. Solange die Unsicherheit so groß ist, wird auch der Konsum nicht anspringen.