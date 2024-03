“Scheinheiligkeit und Günstlingswirtschaft”: ÖVP schießt sich auf FPÖ-Boss Kickl ein

Rhetorisch greift Andreas Hanger gern in die Vollen, wer den ÖVP-Parlamentarier kennt, weiß das. Doch was der Fraktionsführer der ÖVP in den laufenden Untersuchungsausschüssen über FPÖ-Chef Herbert Kickl und sein Amtsverständnis als Innenminister thematisiert, ist selbst für Hanger'sche Verhältnisse starker Tobak: Am Dienstag gab Hanger einen Einblick, wie es die Kanzler-Partei im SPÖ-FPÖ-U-Ausschuss anlegt. Wie berichtet sind die Zeugen in so großer Zahl abgesprungen, dass man einzelne Befragungstage bleiben ließ.