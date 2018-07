Schärferes Verbotsgesetz lässt auf sich warten

Justizminister Josef Moser lässt sich mit der seinerzeit angekündigten Verschärfung des Verbotsgesetzes Zeit.

Er will die laufende Auswertung der unterschiedlichen Rechtsvorschriften in der EU abwarten sowie eine „allenfalls einzuholende Studie“. Erst dann will er entscheiden, wie es in Sachen Verbotsgesetz weitergehen soll.

Das geht aus der Beantwortung Mosers einer parlamentarischen Anfrage von grünen Bundesräten hervor.

Ernüchternd ist das deshalb, weil das Thema schon lange vor sich hin köchelt. Der Ausgangspunkt liegt immerhin eineinhalb Jahre zurück.