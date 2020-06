Hofburg wird zum Hohen Haus

Derzeit können sich die Abgeordneten in einer Cafetaria (sie grenzt an die Säulenhalle des Parlaments) laben. Wie man sie in den Übergangsräumen verköstigt, ist offen. An Catering wird gedacht.

Jetzt geht es an die Detailplanung der temporären Auswanderung; europaweit wird ausgeschrieben. Parlamentsdirektor Harald Dossi: "Es wird eine logistische Herausforderung."