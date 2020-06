Rotes Desaster, Schwarze vorn, Grüne im Hoch

„Ich wart seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt.“ Aus „Tage wie diese“, Die Toten Hosen „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“, tönte es Sonntagnachmittag aus dem Laptop von Grünen-Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner, der bei seinen Kollegen in Salzburg weilte. Der „Toten Hosen“-Hit gab die Stimmung unter den Ökos wieder. Es war ein historischer Tag. Die Grünen haben sich fast verdreifacht und die Blauen überholt. Mit mehr als 20 Prozent gelang ihnen ihr bestes Ergebnis in der Parteigeschichte bei Wahlen in Österreich. „Ich kann es noch gar nicht fassen, ich habe noch nie einen so schönen Wahlabend erlebt“, jubelte Partei-Chefin Eva Glawischnig.

Die Grünen gelten ja gemeinhin als Umfrage-Sieger, konnten bei vielen Urnengängen aber nur ihre Ergebnisse halten oder mussten sogar Verluste hinnehmen.

Im Jahr 2013 ist bisher alles anders. Als einzige Partei haben die Grünen bei allen vier Landtagswahlen zugelegt.

Sogar auf dem sehr schwierigen Kärntner Terrain kamen sie mit Aufdecker Rolf Holub im März auf mehr als 12 Prozent – und sitzen nun in der Landesregierung. Ein geringes Plus gab es in Niederösterreich. In Tirol sind die Grünen rund um Spitzenkandidatin Ingrid Felipe potenzieller Koalitionspartner für die ÖVP. Ab Montag gehen die Gespräche mit Landeshauptmann Günther Platter weiter.

Woran liegt es, dass die Grünen im Aufschwung sind, zumal Öko-Themen bei den Landtagswahlkämpfen gar keine Rolle spielten?

Ihr stärkstes Atout: Sie sind in keine Skandale und Korruptionsaffären verwickelt. Sie spielen glaubhaft die Rolle der Saubermänner und -frauen. „Das Korruptionsthema ist ein Monopolthema für die Grünen“, sagt Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer im KURIER-Gespräch. Das erkläre auch die Zuwächse. Dort, wo es „Mega-Skandale“ gab, etwa die Spekulationsaffäre in Salzburg und die Korruptionsfälle in Kärnten, „dort ist ein guter Nährboden für enorme Zuwächse der Grünen“, erklärt der OGM-Chef.

In Kärnten hat sich Rolf Holub einen Namen als hartnäckiger Aufdecker in der Hypo-Affäre gemacht. In Salzburg war Frontfrau Astrid Rössler Vorsitzende des U-Ausschusses zum Zocker-Skandal. Die 54-jährige Juristin leitete das Untersuchungsgremium unaufgeregt, aber hart in der Sache.