Klarer Sieg für Heinz Schaden

konnte ihre ländliche Vormachtstellung weiter ausbauen: Nach den Stichwahlen in sieben Landgemeinden – Rauris , Wagrain, Bruck an der Glocknerstraße, Neumarkt am Wallersee , Seekirchen, Straßwalchen und St. Martin bei Lofer – sind in 96 statt bisher 94 Gemeinden Schwarze an der Spitze. Der Anteil der Frauen ist verschwindend gering: Für die nächsten fünf Jahre gibt es nur zwei Bürgermeisterinnen im ganzen Bundesland. Die ÖVP konnte ihre ländliche Vormachtstellung weiter ausbauen: Nach den Stichwahlen in sieben Landgemeinden –, Wagrain,an der Glocknerstraße,, Seekirchen,undbei Lofer – sind in 96 statt bisher 94 Gemeinden Schwarze an der Spitze. Der Anteil der Frauen ist verschwindend gering: Für die nächsten fünf Jahre gibt es nur zwei Bürgermeisterinnen im ganzen Bundesland.

So sehr sich dieSPÖ über den Wahlsieg in der Stadt freut, landesweit musste sie Federn lassen. Dieverlor in den 119 Gemeinden insgesamt 70 Mandate.