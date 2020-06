Schwarz und Grün streiten über dritten Partner

Während in Schwarz-Grün in Tirol unter Dach und Fach ist, streiten diese beiden Parteien in Salzburg schon zu Beginn der Koalitionsverhandlungen. Und zwar darüber, wer der dritte Partner sein soll. Anders als in Tirol haben ÖVP und Grüne in Salzburg keine Mehrheit im Landtag, sie brauchen eine dritte Partei in der Regierung.

ÖVP-Chef Wilfried Haslauer tendiert „stark“ zum Team Stronach als dritten Partner. Das sagte er Dienstag Vormittag nach einer Vorstandssitzung der ÖVP. Er kündigte an, mit den Grünen „vertiefende Vorgespräche“ zu führen, bevor er formal zu Regierungsverhandlungen einlädt. Haslauer will die SPÖ nicht als Dritte im Bunde: „Eine Koalition mit der SPÖ ist nicht im Fokus.“

Dem widersprechen die Grünen. In einer mehrstündigen Vorstandssitzung beschloss die Öko-Partei am Abend, auf der SPÖ als dritten Koalitionspartner zu bestehen. Grün-Chefin Astrid Rössler: „Es gibt eine klare Präferenz für Schwarz-Rot-Grün. Für die Anliegen und Reformen der nächsten Jahre braucht es eine breite Basis.“