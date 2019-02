Salzburg: Rendi-Wagner leistete Erste Hilfe bei Verkehrsunfall

Eigentlich war SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch auf Wahlkampftour für die Salzburger Gemeinderatswahl. Doch an diesem Nachmittag wurde die gelernte Ärztin in ihrer alten Profession gebraucht: Denn auf dem Weg in die Stadt Salzburg passierte sie eine Unfallstelle in Niederalm (Flachgau), wo ein verunglückter Motorradfahrer am Boden lag.

Die Politikerin soll laut Kronen Zeitung nicht gezögert und Erste Hilfe geleistet haben. „Er war äußerlich nicht verletzt, aber geschockt - vielleicht auch, weil er mich gesehen und nicht gewusst hat, wie ihm geschieht. Ich habe ihm dann gesagt, dass er sich unbedingt im Krankenhaus untersuchen lassen muss", so die Parteichefin. Der Mann wurde daraufhin ins Spital gebracht.