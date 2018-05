Salzburg: ÖVP verhandelt Koaltion mit Grünen und NEOS

Inhaltliche Einigkeit

Die SPÖ und die FPÖ, mit denen eine Zweierkoalition möglich gewesen wäre, blieben auf der Strecke. Haslauers Stellungnahme nach der Sitzung klingt wie eine klare Absage an Letztere: Er wolle mit den „handelnden Akteuren eine zukunftsorientierte Allianz der Mitte“ bilden. Bei den „Zukunftsthemen unseres Landes“ – Mobilität und Infrastruktur, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Bildungsstandort sowie der Pflege – sehe er „weitgehend übereinstimmende Vorstellungen“, wurde Haslauer in einer Aussendung zitiert.

Während aus der FPÖ keine Reaktion zur ÖVP-Entscheidung zu bekommen war, machte SPÖ-Chef Walter Steidl seinem Ärger Luft. Landeshauptmann Haslauer habe ihn nach der Sitzung per Telefon informiert. Er habe ihm persönlich gesagt, dass nun „fünf weitere mutlose Jahre für Salzburg“ zu erwarten seien, meinte Steidl zum KURIER. Obwohl die Regierungsvariante mit den Grünen am 22. April „klar abgewählt“ worden sei, habe sich die ÖVP für die bequemste Variante entschieden. „Das war für mich von Beginn an klar absehbar“, obwohl es laut Steidl „von den Inhalten her tolle Übereinstimmungen“ mit seiner Partei gegeben hätte, sagte der SPÖ-Chef.