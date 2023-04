Dirndl-Experiment mit Ablaufdatum

Der Zell am Seer Oliver Scheiber über

"Die stets wachsende Shopping City"

Der erste Gedanke, wenn ich (ein vor mittlerweile 31 Jahren nach Wien „Zuagroaster“) an Salzburg denke, ist eine unbeschwerte Kindheit und Jugend in einer – verglichen mit heute – nahezu unberührten Natur. Wir spielten im Wald, badeten im Zeller See, fingen Fische in den vielen kleinen Teichen der sumpfigen Wiesen und alles war von einer selbstverständlichen Unbeschwertheit.

Diese vermisse ich heute etwas, wenn ich zu meinen Eltern auf Besuch in den Pinzgau fahre. Klar, die Kinder lieben es, das Haus im Grünen, den Garten, die Berge, das Skifahren, die nach wie vor wunderschöne Natur. Auch die Leute sind liab, freundlich wie immer, doch einiges ist anders. Am Stadtrand von Zell am See, und das ist leider exemplarisch für viele Gemeinden im ganzen Land, schreitet die Versiegelung des Bodens unaufhörlich voran. Da ein neuer Supermarkt, dort ein neues Kino, ein neuer Sportartikelhändler und überall riesige Parkplätze dabei. Weil, ohne Auto geht gar nichts. Obwohl sich das Öffi-Netz stark verbessert hat. Und da, wo früher unsere Teiche zum Fischen waren, stehen heute Chalets für Touristen, die in der Nebensaison monatelang leer stehen. Ich bin zwar nach wie vor sehr gern „dahoam“, aber ich fahre ich auch gern wieder zurück nach Wien.