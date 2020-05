Drei Routiniers und zwei Neue

Wer wird am kommenden Sonntag mehr Stimmen gewinnen können – SPÖ oder ÖVP? Wer wird Gewinner des „kleinen Finales“ – FPÖ oder Grüne? Und wie stark wird das Team Stronach in Salzburg abschneiden können?

Sieg oder Niederlage hängen ganz wesentlich von den jeweiligen Spitzenkandidaten ab – sie spiegeln das Gesicht der Partei nach außen wider. In Salzburg sind dies großteils seit Jahren bekannte Gesichter: Gabi Burgstaller ( SPÖ), Wilfried Haslauer ( ÖVP) und Karl Schnell ( FPÖ) führten ihre Parteien bereits in den Jahren 2004 und 2009 in den Wahlkampf; Schnell steht gar schon seit 1992 an der Spitze der Freiheitlichen und gilt damit als Methusalem der Salzburger Landespolitik. Österreichweit für Schlagzeilen sorgte der Pinzgauer Arzt im Jahr 2000, als er den damaligen Bundespräsidenten Klestil indirekt einen „Lump“ nannte.

Alle drei Kandidaten haben für den Fall einer Wahlniederlage ihren Rücktritt angekündigt. Schnell will bereits bei einem kleinen Minus von der Polit-Bühne abtreten; und für Haslauer ist es die letzte Chance, in die Fußstapfen seines Vaters – des gleichnamigen früheren ÖVP-Landeshauptmannes – zu treten. Dieser hatte Salzburg von 1977 bis 1989 regiert – zuletzt sogar mit absoluter Mehrheit.

Der sozialdemokratische Höhenflug im traditionell schwarzen Bundesland hatte in den vergangenen Jahren einen Namen: Gabi Burgstaller. Gegen den Charme der populären roten Landes-Mama fand der ruhige, oft spröde wirkende Haslauer, kein Rezept. Zu sehr haftete ihm das Image an, zwar ein guter Sachpolitiker, aber persönlich unnahbar zu sein.

Durch den Finanzskandal hat Burgstaller aber viel von ihrer Strahlkraft verloren – laut jüngsten Umfragen ist ihr Landeshauptfrau-Bonus deutlich gesunken: Nur noch 22 Prozent der befragten Salzburger erklärten, sie direkt zu wählen, wenn das möglich wäre – ebenso viele wie Haslauer. Früher war Burgstaller jenseits der 30 Prozent gelegen.

Zum ersten Mal führen Astrid Rössler ( Grüne) und Hans Mayr ( Team Stronach) ihre Partei in eine Landtagswahl – und beiden werden satte Stimmenzuwächse prognostiziert. Rössler gilt als Grüne wie aus dem Lehrbuch – sie hat ihr Auto verkauft, fährt Fahrrad, isst wenig Fleisch, baut „bio“ an, strickt und bekämpft den Airport. Und steigt sie einmal selbst ins Flugzeug, kompensiert sie den CO2-Ausstoß mit Ausgleichszahlungen.

Authentisch wirkt auch Hans Mayr, der Anfang des Jahres aus der ÖVP austrat, weil diese die Mitverantwortung an dem Finanzskandal von sich schieben würde. Für den Bürgermeister von Goldegg ist klar: Alle im Landtag vertretenen Parteien hätten über die Finanzangelegenheiten informiert sein müssen. „Manche hätten nur die Unterlagen, die es gibt, auch lesen müssen.“