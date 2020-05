Anatomie eines unglaublichen Zockerei-Skandals

Einst war er der Handelspartner von Monika R. bei der Deutschen Bank, jetzt ist Harald Kutschera ihr Nachfolger. Er war es, der die Salzburger Spekulationsverluste entdeckte – und seine Vorgesetzten alarmierte.

„Ich wurde geholt, weil es Differenzen gab zwischen der Dame und ihrem Vorgesetzten“, sagt er im KURIER-Gespräch. Die Politik habe ihn nicht als Troubleshooter gerufen: „Ich war in der Annahme, nur das zu übernehmen, was in den Portfolio-aufstellungen drinnen ist.“

Doch dem war nicht so: Als Monika R. in der Finanzkrise kräftige Verluste einfuhr, schuf sie laut Dokumenten offenbar ein System der schwarzen Kassen. Sie eröffnete neben dem offiziellen ein geheimes Depot – und versuchte damit, an den Kontrollen vorbei die Verluste wieder zurückzugewinnen.

Seit 1. Oktober sitzt nun Kutschera auf ihrem Platz: „Ich bin der, der das aufgedeckt hat“, sagt Kutschera. „Was ich entdeckt habe, war für alle neu. Alle waren wie vor den Kopf gestoßen, das hat keiner gewusst.“ Kutschera stützt damit die Aussage der Politiker, Monika R. habe sie hintergangen.

Dadurch erhält auch der Aktenvermerk vom 26. November mehr Gewicht: An jenem Tag gestand R. laut Protokoll ihres Vorgesetzten die vorläufigen Verluste. Kutschera dazu: „Ich kenne den Aktenvermerk. Der ist korrekt.“ R. erklärt darin, Verluste verschwiegen zu haben. Wie diese entstehen konnten, will Kutschera nicht einschätzen. Er verweist auf seine Amtsverschwiegenheit.