Finanzreferent Brenner tritt zurück

Der 41-Jährige Brenner galt lange Zeit als Shootingstar in der Salzburger SPÖ, war auch als Kronprinz Burgstallers im Gespräch. 2005 wurde er Stellvertreter von Burgstaller in der Salzburger SPÖ, 2007 Landeshauptmann-Stellvertreter. Brenner glänzte in Verhandlungen mit dem Koalitionspartner; sein Krisenmanagement dürfte ihm nun aber zum Verhängnis geworden sein. Noch am 28. November trat Brenner samt seiner Mitarbeiterin Monika R. im Budgetausschuss des Landtages auf und erklärte, bei den Salzburger Finanzen sei alles in Ordnung. Gar Szenenapplaus gab es für R. – dabei hatte die bereits am 26. November ihre Vorgesetzten – Abteilungsleiter Eduard Paulus und Finanzlandesrat Brenner – über drohende Verluste in der Höhe von 340 Millionen Euro informiert.

Ein neues Finanzteam soll nun die Schadenshöhe minimieren – und eine möglichst kostengünstige Trennung von den riskanten Finanzprodukten veranlassen. Neben der Einsetzung eines U-Ausschusses will der Rechnungshof in Kürze mit der Prüfung beginnen. Der Finanzüberwachungsausschuss im Landtag berät über die weitere Vorgangsweise – und gegen Monika R. wurde Anzeige erstattet.

Update: Landeshauptfrau Burgstaller zollte der Entscheidung Brenners, zurückzutreten, "großen Respekt". Sie halte das für den richtigen Weg, persönlich tue er ihr leid, betonte Burgstaller. Politische Verantwortung bedeute auch, sich zurückzuziehen, "wenn ohne eigenes Verschulden, aber unter der politischen Zuständigkeit Dinge von derartiger Tragweite passiert sind".

SPÖ-Vorsitzender Bundeskanzler Werner Faymann sagte in einer Aussendung: "Diese persönliche Entscheidung von David Brenner ist anzuerkennen und ich danke ihm auch für seine Bereitschaft, bis zu seinem Ausscheiden an der Aufklärung mitzuwirken".

Die ÖVP kommentierte den Rücktritt Brenners nur knapp und schreibt der Landeshauptfrau die Gesamtverantwortung für den Skandal zu. Für die Grünen ist der Rücktritt "relativ spät erfolgt". Die FPÖ fordert eine sofortige Neubesetzung des Finanzressorts.

Wer Brenner nachfolgen wird, darüber ist sich die SPÖ noch nicht im Klaren. Bis zur nächsten Landtagssitzung (vermutlich am 23. Jänner, Anm.) werde eine Entscheidung gesucht, hieß es aus der SPÖ. ( APA)



Das Protokoll zum Salzburger Finanzskandal können Sie hier nachlesen.