Warum Neoparteien auf die Nase fallen

Und wer spricht noch von den "Piraten" – außer, wenn einer von ihnen mit 2,7 Kilo Cannabis erwischt wird? Der Innsbrucker Gemeinderat Alexander Ofer verteidigte sich gegen den Verdacht des Suchtgifthandels durchaus amüsant: Das sei erstens "sein persönlicher Vorrat" und diene zweitens einer Studie, weil die Piraten ja Kiffen entkriminalisieren wollen.

Am professionellsten ging es bisher Matthias Strolz an, der das Polit-Geschäft immerhin über Jahre im "schwarzen" Wiener Wirtschaftsbund gelernt hat. Doch auch seine Kollegen aus dem schon wiederholt gescheiterten "Liberalen Forum" plagen sich gerade mit den Mühen der Ebene und jammern, dass Themen wie Haschisch-Freigabe breitgetreten werden, während Ernsthafteres medial untergehe. Profis müssten aber natürlich wissen, womit man in die Schlagzeilen gerät. Bei echten wirtschaftsliberalen Ansichten, an denen in Österreich tatsächlich Mangel herrscht, zuckten die Neos leider regelmäßig und ängstlich zurück. Klar, damit macht man sich hierzulande nicht beliebt.

Die Grünen sind die einzige Partei, die es in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, sich vom "Newcomer" zur fixen Kraft zu mausern. Aber auch sie mussten viel Lehrgeld zahlen, Parteispaltung inklusive. Und seit die Grünen in vielen Landtagen Regierungsverantwortung übernommen haben, schlucken sie fast jede Krot. Besonders im rot-grünen Wien beweisen sie erstaunliche Lernfähigkeit bei der Übernahme roter Machtallüren.

Politik ist ein schwieriges, geradezu unbarmherziges Geschäft. Nach der Anfangseuphorie mangelt es den "Neuen" fast immer an Personalressourcen und klaren Programmen. Daher können sie die Großparteien nicht ersetzen, die zwar kraftlos wirken, in Wahrheit aber alle Lebensbereiche mit ihrem teils unsichtbaren Netz überzogen haben. Jörg Haider hat gegen diesen Proporz-Staat (richtigerweise) gekämpft, ist aber an seinen eigenen Widersprüchen und einem Teil seiner Gefolgschaft gescheitert.

Theoretisch gäbe es genug Platz für Neues und Neue. Wenn diese nur nicht immer über sich selbst stolpern würden.