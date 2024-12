"Sachertorte, Sauna und ABBA": Außenministerium feiert 30 Jahre in EU

Wörtlich heißt es darin: "Heute haben wir allen Grund zum Feiern: Heute vor 30 Jahren sind Österreich, Finnland und Schweden der Europäischen Union beigetreten. Dies war der Beginn einer neuen Reise in einem freien, demokratischen und sicheren Europa. Seitdem ist die EU unser Motor für Wohlstand und Frieden! Als größter Binnenmarkt der Welt hat die EU greifbare Vorteile gebracht - für unsere Gesellschaften, Volkswirtschaften und vor allem für jeden von uns. Wir alle haben die Freiheit, überall in der EU zu leben, zu studieren, zu arbeiten und wirtschaftlich tätig zu sein."

Die Europäische Union sei "aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken", teilen Valtonen, Malmer Stenergard und Schallenberg darin abwechselnd in ihren Muttersprachen Finnisch, Schwedisch und Deutsch mit. Das Video (Titel auf Deutsch: "In Vielfalt vereint") werde am morgigen Neujahrstag auf den Kanälen des Wiener Außenministeriums veröffentlicht, hieß es am Dienstag. Auf Youtube war es schon im Voraus abrufbar: https://go.apa.at/GwM0XuSh .

"Garant für Frieden und Sicherheit"

Weiters teilen Valtonen, Malmer Stenergard und Schallenberg mit: "Die EU ist für uns Mitgliedstaaten ein Garant für Frieden und Sicherheit und in vielerlei Hinsicht ein globales Vorbild. Konflikte auf der ganzen Welt und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft erinnern uns daran, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. In den vergangenen Jahren sind wir als EU noch stärker und geeinter aus den vielen Krisen hervorgegangen, mit denen wir konfrontiert waren. Und auch weiterhin werden wir uns für ein besseres Europa einsetzen, das eine starke Stimme in der Welt hat. Denn nur gemeinsam als Europäische Union können wir die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen! Wir sind stolz auf unsere Erfolge und bereit, auch mit neuen Mitgliedstaaten an einer gemeinsamen europäischen Zukunft zu arbeiten."

Am Schluss folgen spezielle Neujahrsgrüße: "Ob Sachertorte, die finnische Sauna oder ABBA - wir sind in Vielfalt geeint! Und gemeinsam sind wir besser! Frohes Neues Jahr! Ihnen allen und der Europäischen Union!"

Das Außenministerium (BMEIA) hatte schon im Vorfeld des Jahrestags eine Social-Media-Kampagne angekündigt. Zudem will sich das BMEIA mit seinen Vertretungsbehörden an verschiedenen Initiativen beteiligen - auch in Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen sowie Finnland und Schweden, die am 1. Jänner 1995 gleichzeitig mit Österreich der Europäischen Union beigetreten sind. Ziel sei es, den Bürgerinnen und Bürgern die Errungenschaften durch den Beitritt im Bereich Wohlstand aufzuzeigen - etwa die Möglichkeiten, überall in der EU zu leben, zu arbeiten und zu studieren.