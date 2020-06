Oberhauser: "Wollte Herrin der Diagnose bleiben"

Langsamen Schrittes, sichtlich noch erschöpft betrat Sabine Oberhauser (53) am Dienstag das Pressefoyer im Bundeskanzleramt. Nur vier Tage nach der ersten Chemotherapie gab die Gesundheitsministerin ihr Comeback beim Ministerrat. Doch es war eine andere, deutlich nachdenklichere Ministerin, die vor die Journalisten trat, als noch wenige Wochen zuvor. „Ich fühle mich ein bisschen müde, aber den Umständen entsprechend gut“, kommentierte Oberhauser ihr Wohlbefinden. Die Ministerin rechnet, dass es durch die Chemotherapie „die ersten Tage schwieriger“ wird. „Aber ich habe das ärztliche Go, ganz normal weiterzuarbeiten“, so die Ministerin. „Situationselastisch“ will Oberhauser ihren künftigen Alltag zwischen Ministerjob und Krebstherapie gestalten.