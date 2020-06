Oberhauser: "Jetzt startet der Abwehrkampf"

Fest steht für Oberhauser auch: Trotz Chemotherapie denkt sie nicht an einen Rücktritt als Gesundheitsministerin. Die Ärzte sprechen von guten Heilungschancen. Die gesamte Regierungsmannschaft steht hinter Oberhauser. „Wir werden dich, wo immer wir können, voll unterstützen“, so Bundeskanzler Werner Faymann in einer Aussendung. Der kürzlich verstorbene Aufdeckerjournalist Kurt Kuch machte mit seinem Krebs-Outing im Internet den Anfang. Jeden Schritt, jeden Erfolg, aber auch jeden Rückschlag seiner Lungenkrebstherapie dokumentierte Kuch in den sozialen Medien. Die Gesundheitsministerin, die erst vor zwei Jahren zur Nicht-Raucherin wurde und seit dem Sommer 14 Kilo abgenommen hat, wählt auch diesen mutigen Weg.

Schon zu Wochenanfang vermeldete die Politikerin überraschend auf Facebook, dass sie sich wegen Krebsverdacht für eine mehrtägige Untersuchung ins Spital begibt. „Bei Prominenten ist der Schritt nachvollziehbar, denn die Wahrscheinlichkeit im Spital erkannt zu werden, ist doch sehr hoch und dann beginnen die Spekulationen. Da gehen viele lieber gleich in die Offensive“, analysiert Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe.