Rundumschlag bei Neujahrstreffen: Strache will "Vize" loswerden

Jetzt kommt Strache. Er bilanziert 2018 so: „In der Bundesregierung gibt es 75 Prozent freiheitliche Handschrift bei einem Wahlergebnis von 26 Prozent.“ Für 2019 kündigt der FPÖ-Chef eine „Neukodifizierung des gesamten Asylrechts“ an und sagt ganz generell: „Wir wollen keine weitere Migration.“ Strache: „Wir werden sicherstellen, dass jeder, der sich nicht an die Spielregeln hält, sofort Österreich verlassen muss. Herbert Kickl wird das sicherstellen. Er tut, was getan werden muss. Ihm ist es egal, ob ihn die Medien oder die NGOs lieb haben.“ Die Stimmung im Saal kocht hoch.

Es sei gut, dass die SPÖ aus der Regierung gewählt wurde, und es sei gut, dass sie die nächsten zwanzig Jahre nicht mehr an die Regierung kommen werde, sagt Strache. Für die SPÖ hat er nur Spott übrig: „Rendi-Wagner ist völlig untergetaucht. Ihr Vorgänger hat wenigstens noch Pizza ausgetragen.“

Strache ruft dazu auf, nach dem Bund „die Sozialisten“ auch in Wien abzuwählen: „Die Sozialisten forcieren die Zuwanderung nach Wien, davon profitieren die privaten Miethaie, weil die Sozialisten zu wenige Wohnungen bauen. Wir werden in Wien 60.000 leistbare Wohnungen bauen. In den Gemeindebauten werden Asylanten bevorzugt. Wenn wir in Wien endlich in der Regierung sind, werden die Österreicher bevorzugt.“