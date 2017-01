Fast ein Vierteljahrhundert war Erwin Pröll (ÖVP) Landeshauptmann von Niederösterreich. Das 25-Jahr-Jubiläum wird er mit seinem Rückzug im Frühjahr nicht mehr feiern können und er wird dem Oberösterreicher Heinrich Gleißner (ÖVP) den Amtsdauer-Rekord nicht abnehmen. Dieser hielt sich 25,5 Jahre im Amt. Gleich dahinter kommt Pröll schon jetzt - und bleibt da mit den rund 24,5 Jahren beim Abtritt.

Foto: APA//Oevp Erstmals angelobt wurde Pröll am 22. Oktober 1992. Damit steht er aktuell bei 24 Jahren und fast drei Monaten. Um Gleißner einzuholen, hätte er mehr als ein Jahr länger bleiben müssen, bis Ende April 2018. Einen "Runden" hätte er schon im heurigen Juni - am 13. - feiern können, nämlich 9.000 Amtstage.

Unter den aktuellen Landeschefs ist der 70-jährige Niederösterreicher der Längstdienende. Mehr als ein Drittel seines Lebens wird er schon "Herr Landeshauptmann" gerufen - Michael Häupl (SPÖ) in Wien und Josef Pühringer (ÖVP) in Oberösterreicher ein wenig kürzer. Der 67-jährige Häupl kommt aktuell auf 22,2 Jahre als Landeshauptmann, der gleich alte Pühringer auf 21,9 Jahre. Noch nicht ganz diese Dimension hat Hans Niessl (SPÖ): Er liegt mit 16,1 Jahren Amtszeit deutlich unter dem Zwanziger.

Die aktuellen Landeshauptleute und ihr Amtsantrittsdatum:

Land LH Partei Alter LH seit Amtsdauer in Jahren Burgenland Hans Niessl SPÖ 65 28.12.2000 16,1 Kärnten Peter Kaiser SPÖ 58 28.03.2013 3,8 NÖ Erwin Pröll ÖVP 70 22.10.1992 24,3 OÖ Josef Pühringer ÖVP 67 02.03.1995 21,9 Salzburg Wilfried Haslauer ÖVP 60 19.06.2013 3,6 Steiermark Hermann Schützenhöfer ÖVP 64 16.06.2015 1,6 Tirol Günther Platter ÖVP 62 01.07.2008 8,6 Vorarlberg Markus Wallner ÖVP 49 07.12.2011 5,1 Wien Michael Häupl SPÖ 67 07.11.1994 22,2

Um es aufs Stockerl der längst dienenden LH der Zweiten Republik zu schaffen, müssen Häupl und Pühringer noch mehr als ein Jahr im Amt bleiben. Derzeit liegen - nach Gleißner und Pröll - noch der Tiroler Eduard Wallnöfer (ÖVP) mit 23,7 Jahren, der Steirer Josef Krainer sen. (ÖVP) mit 23,4 Jahren und der Vorarlberger Herbert Keßler (ÖVP) mit 22,7 Jahren vor Häupl und Pühringer.

Sollte in Niederösterreich Ex-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner Pröll nachfolgen, wäre sie erst die dritte Frau und den bisher 69 Landeshauptleuten der Zweiten Republik. Als Chefin ist Mikl-Leitner jedenfalls beliebt. Im Innenministerium seufzt man ihr auch ein Jahr nach ihrem Wechsel zurück nach Niederösterreich noch hinterher. Ihr Macher-Image hat sie sich nicht erst dort geholt. Als Landesgeschäftsführerin der niederösterreichischen Volkspartei zeichnete sie für diverse Wahlerfolge Prölls verantwortlich und ebnete sich damit auch den Weg für größere Aufgaben.

Mikl-Leitners Karriere in Bildern:

Johanna Mikl-Leitner wurde am 9. Februar 1964 in Hollabrunn, Niederösterreich geboren. Die studierte Wirtschaftspädagogin begann ihre politische Karriere 1995 bei der ÖVP Niederösterreich. Dort stieg sie 1998 zur Landesgeschäftsführerin auf. Ihr steiler politische Aufstieg führte sie schließlich 1999 in den Nationalrat. Dort blieb sie bis 2003. Dann ging Mikl-Leitner wieder zurück nach Niederösterreich. Dort war sie bis 2011 Landesrätin, zuständig für die Agenden Soziales, Arbeit und Familie. Mikl-Leitner hat zwei Töchter, Anna und Larissa. Hier gratuliert ihr damaliger Chef Erwin Pröll zur Geburt ihrer ersten Tochter. Verheiratet ist die Niederösterreicherin mit Andreas Mikl, der im Gesundheitsbereich arbeitet und voll und ganz hinter seiner Karrierefrau steht. 2011 wechelte sie im Zuge der Regierungsumbildung nach dem Rücktritt von Vizekanzler Josef Pröll zurück in die Bundespolitik, und wurde Innenministerin. Am 21. Aprill 2011 wurde sie von Heinz Fischer als Ministerin angelobt. Kritisiert wird die Politikern für ihre harte Gangart während der Flüchtlingskrise. Im Ministerium in der Herrengasse schätzt man Mikl-Leitner jedoch für ihren freundlichen Umgangston.

Nach dem Rücktritt Erwin Prölls als niederösterreichischer Landeshauptmann am 17. Jänner gilt Mikl-Leitner als Favoritin für die Pröll-Nachfolge.

Die erste "Frau Landeshauptmann" - so wollte sie genannt werden - war Waltraud Klasnic (ÖVP) in der Steiermark, die zweite in Salzburg Gabi Burgstaller (SPÖ). Beide hielten sich keine zehn Jahre im Amt. Historische Wahlschlappen setzten den weiblichen Regierungsperioden ein Ende: Klasnic verabschiedete sich 2005 nach neun Jahren und neun Monaten, Burgstaller 2013 nach neun Jahren und nicht ganz zwei Monaten.

Foto: APA

Der seit dem Heiligen Abend 70-jährige Pröll stand im 25. Jahr an der Spitze des größten Bundeslandes. Seit Dienstag ist fix, dass er bei der NÖ Landtagswahl im Frühjahr 2018 kein sechstes Mal als Spitzenkandidat der Volkspartei NÖ ins Rennen gehen wird.

Bilderstrecke: Erwin Pröll, Landesfürst auf Lebenszeit

Erwin Pröll ist das politische Schwergewicht der Volkspartei. Keine Stimme hat mehr Gewicht als seine. Geboren wurde Pröll in Radlbrunn – an einem durchaus besonderen Tag: Der mittlerweile 70-Jährige kam am 24. Dezember 1946 zur Welt, als Sohn einer Weinbauernfamilie. Radlbrunn ist bis heute seine Heimatgemeinde. Nur für die Ausbildung wechselte er den Wohnort: Nach seinem Präsenzdienst hat Pröll an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert. Nach seiner Promotion 1972 wechselte er als wirtschaftspolitischer Referent zum Bauernbund – der Beginn seiner politischen Sozialisation. Mit nur 33 Jahren wurde er dann Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung; ab 1981 fungierte er dort als Landeshauptmann-Stellvertreter – und erlebte den Fall des Eisernen Vorhangs in dieser Funktion. Knapp zehn Jahre später dann die Krönung seiner Karriere: Er erklomm den Sessel des Landeshauptmanns. Damals noch nicht mit der "Absoluten" ausgestattet, erreichte Pröll 2003 das Traumziel jedes Politikers: 53,3 Prozent für die VP – 2008 konnte er das Ergebnis auf 54,39 Prozent steigern. Bei der Landtagswahl 2013 holte er zwar wieder die Absolute, allerdings mit Einbußen. "Nur" noch 50,8 Prozent sprachen sich für die ÖVP aus - davon kann die Bundes-VP freilich nur träumen. Alss, seit 25 Jahren hält er das Amt fest in seinen Händen – wenngleich im bundespolitisch hie und da durchaus starker Wind entgegenwehte. Als Verfechter der Großen Koalition sprach er sich im Jahr 2000 zwar noch für ein Zusammenwirken mit der FPÖ aus; zwei Jahre später war er allerdings strikt dagegen. Geschadet hat ihm sein Opponieren nicht: Innerhalb des Landes Niederösterreich wurde dies von den Wählern goutiert. Hilfreich im Sinne der Wählergunst waren für Pröll sicherlich auch prominente Unterstützer – Ex-Teamchef Josef Hickersberger… … Skistar Thomas Sykora…

… oder auch Arnold Schwarzenegger pflegen freundschaftlichen Umgang mit dem Landeschef. Im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl 2010 wurde Pröll sogar als möglicher Kandidat der ÖVP gehandelt – er schloss die Kandidatur allerdings aus. Auch 2016 gab es Gerüchte, Pröll könnte Bundespräsident Heinz Fischer nachfolgen. Doch VP-Chef Mitterlehner erteilte allen Spekulationen eine Absage. Der Landeshauptmann ist verheiratet, er hat eine Tochter, drei Söhne und mittlerweile sechs Enkelkinder. Übrigens ist Pröll bekannt dafür, gut kochen zu können. Der Bundesregierung hat er aber schon oft die Suppe versalzen.

