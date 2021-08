Rudolf Edlinger 1940 - 2021

Bekannt war er außerdem für seine bunten Krawatten mit Statement (etwa jene mit den blauen Schweinen) und seine schnoddrige, bisweilen goscherte Art – ähnlich wie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker heute auftritt. Und obwohl von den ÖVP-Politikern damals nicht sehr gemocht, war Edlinger doch ein Großkoalitionär der alten Schule, und damit für sie immer verhandlungsfähig.

Van der Bellen: "Es war immer eine Freude, mit ihm zu diskutieren"

Tief betroffen zeigte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Mit großer Leidenschaft hat Rudolf Edlinger Jahrzehnte lang das politische Geschehen in Österreich geprägt, zunächst als Gemeinde-und Stadtrat in Wien und dann als Finanzminister der Republik. Ich habe ihn in meiner Zeit im Parlament als sozial verantwortungsvollen Politiker sehr geschätzt, und es war immer eine Freude mit ihm zu diskutieren. Besonders in Erinnerung bleibt mir sein ausgeprägter Sinn für Humor“, so der Bundespräsident in einer Aussendung: „In Erinnerung bleibt aber auch sein unbeirrbares Engagement für soziale Gerechtigkeit und seine antifaschistische Grundhaltung, die sich zuletzt in seinem Wirken als Präsident des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands manifestierte.“

SPÖ trauert um "aufrechten und engagierten Sozialdemokraten"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner würdigte Edlinger als aufrechten und engagierten Sozialdemokraten, der sich in all seinen Funktionen immer für die Anliegen der Menschen stark gemacht habe. „Die Lücke, die er hinterlässt, ist groß. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie“, so Rendi-Wagner. Dass Edlinger „unfassbar fehlen“ werde, betonte auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

Wiens Bürgermeister und SP-Landesparteichef Michael Ludwig reagierte in tiefer Trauer. „Als einer meiner Amtsvorgänger als Wiener Wohnbaustadtrat, langjähriger Mandatar des Wiener Landtages und Gemeinderats, als Nationalratsabgeordneter sowie als Finanzminister und zuletzt als Präsident des PVÖ Wien hat Rudi dem politischen Geschehen in Österreich immer seinen Stempel aufgedrückt“, teilte der Bürgermeister mit. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) würdigte ihn als „Politiker, der Empathie und sozialdemokratische Wert großgeschrieben hat“.

„Es ist unfassbar traurig, dass Rudi Edlinger von uns gegangen ist“, erklärte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl: „Ein langjähriger Wegbegleiter in der Politik und bei Rapid wird sehr fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“ PVÖ-Präsident Peter Kostelka würdigte die „lange und erfolgreiche politische Karriere“ des Verstorbenen, und PVÖ-Ehrenpräsident Karl Blecha hob die freundschaftlich und politische Verbundenheit seit Jugendtagen hervor.

ÖVP: "Ein versierter Sozialpolitiker, der sich durch Feingefühl und Konstruktivität ausgezeichnet hat"

Seitens der ÖVP zeigt sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec bestürzt. „Rudolf Edlinger war ein fachlich versierter Sozialpolitiker, der sich durch Feingefühl und Konstruktivität ausgezeichnet hat“, erklärte sie. FPÖ-Frauen- und Seniorensprecherin Rosa Ecker bezeichnete ihn als starkes Sprachrohr für die Anliegen der Senioren.