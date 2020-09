Rudolf Anschober: "Maske kann auch bundesweit sein"

Eine eigene Homepage soll am Freitag online gehen, die darüber Aufschluss gibt, wie die „Corona-Ampel“ in Österreich funktioniert, so Rudolf Anschober. Es werde, das sagte der Gesundheitsminister im ORF-Report, keine „Hau-Ruck“-Aktionen geben: Jeweils am Freitag werde die vierfärbige Ampel publik, am Montag gelte es, die entsprechenden Maßnahmen im jeweiligen Bezirk umzusetzen.