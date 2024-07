RKI-Protokolle: Rudi Anschober in der ZIB 2

Nachdem in Deutschland die RKI-Protokolle des Corona-Krisenstabs ungeschwärzt veröffentlicht wurden, widmete sich die ZIB 2 den österreichischen Pandemiejahren. Zu Gast bei Armin Wolf war der ehemalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen.

"Wir hatten damals keinerlei Erfahrung in der Art zu kommunizieren"

Man war damals über die gute Wirkung der Impfung überzeugt, was sich auch in den RKI-Dokumenten bestätigte. Manche Maßnahmen erschienen übertrieben, wie der Lockdown für Ungeimpfte. Generell brauche es eine Aufklärung und Aufarbeitung der Pandemiezeit, damit man für zukünftige Krisen besser vorbereitet sei.

Wichtig sei in derartigen Extremsituationen europaweit zu handeln, gemeinsam zu reagieren. Die Europäische Union hat bis heute keinen Handlungsauftrag bei schweren Gesundheitskrisen, erklärt Anschober.

In Österreich herrschte von Anfang eine extrem strenge Linie - auch in der Rhetorik, sagt Wolf. Es wurde Angst geschürt. Anschober rechtfertigt die Kommunikation der Pandemiejahre: "Wir hatten damals keinerlei Erfahrung in der Art zu kommunizieren." Eine wichtige Erkenntnis sei, eher Hoffnung zu geben, statt Angst zu schüren.