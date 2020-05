Rotkreuz-Chefs misstrauen Sozialjahr

Offenkundig wurde in St. Pölten auch der Schulterschluss mit dem Roten Kreuz. Am Podium saßen Landesvize Josef Schmoll und Landesgeschäftsführer Peter Kaiser. Sie haben eine flächendeckende Initiative für Wehrpflicht und Zivildienst gestartet. Denn die Rotkreuz-Chefs halten die Idee des Sozialministers, den Zivildienst durch gut bezahlte Freiwillige zu ersetzen, für unrealistisch. Wie sollen 8000 bezahlte Freiwillige die derzeit 16.000 Zivildiener ersetzen? Da würden, so Schmoll, etwa die Schulwegsicherung und Gedenkdienste überhaupt wegfallen. Und die versprochenen 8000 Freiwilligen würde es ebenfalls nicht geben, wie das Beispiel in Deutschland zeige. Nach dem Bevölkerungsschlüssel würden sich in Österreich nur 4000 Interessenten melden, von denen aber die meisten nicht tauglich seien. Für Hameseder sind auch die militärischen Aufgaben nur mit dem derzeitigen Mischsystem aus Wehrpflichtigen, Miliz und Berufssoldaten erfüllbar: „Das Österreichische Bundesheer sollte sich auch weiterhin aus dem Volk für das Volk rekrutieren.“ Denn die von Berufsarmee-Befürwortern oft genannten „Profis“ seien schon längst da. Die meisten Rekruten würden eine ausgezeichnet Berufsausbildung mitbringen. Und es profitiere auch die Wirtschaft: „Die Praxis zeigt, dass jungen Österreicher in der Arbeitswelt nach dem Präsenzdienst oder dem Zivildienst teamfähiger und durchhaltefähiger sind.“