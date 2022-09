Rotes Kreuz forderte soziale Gerechtigkeit bei steigender Armut

Das Rote Kreuz unterstützt in Österreich jene Menschen, die durch aktuellen Preissteigerungen besonders armutsgefährdet sind. Es bedürfe, laut Rot-Kreuz-Präsident Gerald Schöpfer einer sozialen Gerechtigkeit und einer besseren Unterstützung des Staates. "Wir stehen vor einer Entwicklung, bei der Krisen und Katastrophen immer häufiger und heftiger werden - daran muss sich auch das staatliche Krisenmanagement anpassen", so Schöpfer in der Jahrespressekonferenz am Dienstag.